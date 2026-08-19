Журналістка випробувала на собі популярний тренд 'міні-туризму': що з ним не так

Експертка була дещо розчарована концепцією, яку активно просувають як альтернативу надмірному туризму.

Надмірний туризм став справжнім прокляттям для багатьох популярних міст. З одного боку, натовпи туристів порушують спокій місцевих жителів і руйнують місцеві пам'ятки, а з іншого – позбавляють самих мандрівників можливості насолодитися цими місцями.

У результаті, або не бажаючи бачити незадоволені погляди місцевих, або прагнучи уникнути натовпів, туристи починають шукати альтернативні формати відпочинку. Один із них – так званий Tiny Tourism ("крихітний" або "мініатюрний" туризм), пише BBC Travel.

Ця концепція передбачає повну відмову від традиційного формату подорожі – без відвідування популярних пам'яток, натомість із зануренням у повсякденне життя місцевих жителів та пошуком локальних вражень.

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Тревел-журналістка видання Лора Голл разом із донькою вирішили випробувати цей тренд на собі під час своєї подорожі до ірландського Дубліна, і в підсумку дійшли до несподіваного висновку.

"Цей контртренд відкидає переповнені місця та "списки бажань" на користь пошуку невеликих, гіперлокальних вражень. Принцип зводиться до одного маленького правила: якщо вам здається, що так вчинив би турист, не робіть цього", – написала вона.

Мандрівниця зізнається, що з самого початку поставилася до цієї ідеї скептично. Річ у тім, що, попри всю привабливість міні-вражень, таких як пошук місцевих смаків чіпсів у супермаркетах або незвичайних кав'ярень "лише для місцевих", повна відмова від головних туристичних родзинок міста може позбавити туристів повного букету вражень від поїздки.

Голл згадує, що першого дня свого перебування в Дубліні вони щиро намагалися дотримуватися концепції "міні-туризму". Спочатку все йшло добре: вони закупилися місцевими продуктами в супермаркеті, вивчили магазини вживаних речей як альтернативу сувенірним крамницям і відчули полегшення, проходячи повз величезні черги перед найпопулярнішими музеями.

"Наша пригода в рамках "міні-туризму" почала розвалюватися, коли ми зайшли в аптеку, а пластирі, вітаміни та креми нічим не відрізнялися від того, що я знаходжу в Копенгагені. Потім ми зайшли у випадкову закусочну з рибою та картоплею фрі на вечерю і якимось чином опинилися в Темпл-Барі. Ми планували уникати цієї галасливої зони вечірок площею 28 акрів, але музика лилася з кожного пабу на вулиці. Тут відчувається справжній ритм життя – не дивно, що сюди з’їжджаються натовпи. Ми заходимо у кілька пабів і так гарно проводимо час, що уникати головних визначних пам’яток починає здаватися нерозумним", – розповіла вона.

У наступні дні у них також траплялися моменти, коли дотримуватися концепції не виходило (або не хотілося).

"Наш останній день мене не полишало відчуття, що чогось бракує. Доведеться визнати: "Маленький туризм" – це добре, але він не виправдав очікувань. Відвідування Дубліна без огляду його головних визначних пам'яток було схоже на те, ніби ми їли в ресторані лише гарніри: нам все ще хотілося основної страви", – пояснила експертка.

Вона погодилася, що іноді вихід за межі туристичних кліше міста може бути гарною ідеєю, але немає сенсу виключати класичні пам'ятки, які підготовлені для відвідувачів і часто мають таку багату історію.

"Я не хочу почуватися винною через те, що мені сподобалися Трініті-коледж і Темпл-Бар, і вважаю, що інші люди теж не повинні. Чому б замість цього не спробувати "помірний туризм"? Огляньте основні пам'ятки, а потім проведіть день-два, спостерігаючи, вишукуючи деталі та незвичайний шарм", – підсумувала вона.

Нові тренди в туризмі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, одним із головних туристичних трендів 2026 року стало захоплення мандрівників різними майстер-класами замість того, щоб годинами лежати на пляжах або танцювати в нічних клубах до ранку.

Разом із тим, цього літа пекельна спека почала дедалі частіше змушувати туристів вести нічний спосіб життя, оскільки вдень перебувати на вулицях просто неможливо.

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