До 60 тисяч гривень: які зарплати пропонують працівникам агросфери в Україні

Найвища медіанна зарплата у комбайнерів.

В Україні помітно зросли зарплати в агросфері. Медіанна заробітна плата у сфері сільського та лісового господарства становить 32 500 гривень, а минулого року вона була на рівні 22 000 грн, тобто за рік збільшилася майже на 48%.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, найвища медіанна зарплата серед проаналізованих професій у комбайнерів – 60 тис. грн.

Зазначається, що далі йдуть лісники – 48 750 грн, сезонні працівники та збирачі ягід – 37 500 грн, трактористи – 36 250 грн, пилорамники та розпилювальники – 33 750 грн.

Відео дня

Медіанна зарплата агрономів становить 31 500 грн, садівників та механізаторів – близько 30 тис. грн. Робітники та різноробочі можуть розраховувати в середньому на 23 500 грн, а фермери на 21 500 грн.

У яких професіях зарплати зросли втричі

Найпомітніше за останній рік змінилася оплата сезонної роботи. Медіанна зарплата сезонного працівника або збирача ягід зросла з 12 125 грн у 2025 році до 37 500 грн у 2026 році – тобто більш ніж утричі.

Схожа динаміка спостерігається серед пилорамників та розпилювальників: медіанна зарплата збільшилася з 12 500 грн до 33 750 грн – майже у 2,7 раза.

Помітно зросла й оплата праці трактористів – на 45% - з 25 000 до 36 250 грн. Зарплата різноробочих збільшилася приблизно на 18% – з 20 000 до 23 500 грн, а лісників – на 15% - до 48 750 грн.

Експерти пояснили, що найбільш відчутно оплата зростає саме там, де роботодавцям необхідно залучати працівників у сезон або закривати вакансії, що потребують конкретних практичних навичок.

У яких областях найбільше вакансій

Серед проаналізованих регіонів найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства зафіксовано у Київській області – 75.

Значно менше, але також помітну кількість пропозицій мають Дніпропетровська та Полтавська області – по 33 вакансії. В Одеській області роботодавці розмістили 29 вакансій, а у Житомирській – 21.

Далі йдуть Чернігівська область з 17 вакансіями, Сумська – з 16, Черкаська – з 14 та Харківська – з 12.

Що відбувається із зарплатами в агросфері

Експерти платформи зазначили, що зростання медіанної зарплати у сфері майже на 48% за рік свідчить про те, що конкуренція за працівників впливає і на рівень оплати праці. Особливо помітно це у сезонних та робітничих професіях, де потреба в людях може різко зростати у певні періоди року.

Водночас різниця між зарплатами окремих спеціалістів залишається значною: медіанна оплата залежить від кваліфікації, специфіки роботи, сезонності та попиту на конкретних працівників. Саме тому в окремих професіях зарплати за рік зросли на десятки відсотків, а в сезонних навіть у кілька разів.

Робота в Україні - останні новини

У травні зростала кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Найбільше вакансій з сезонної роботи тоді спостерігалося для різноробочих з медіанною зарплатою 18,7 тисячі гривень.

У сезон відпусток зазвичай зростає сектор сезонної роботи. За даними дослідження "OLX Робота", на початку літа в Україні попит на сезонну роботу був високим в Одесі, а у Карпатах попит нижчий.

Вас також можуть зацікавити новини: