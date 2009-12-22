Долар падатиме до 7,5 гривень

Долар в 2010 році в Україні дорожчати не буде. Такої думки дотримуються більшість опитаних газетою «Дело» українських аналітиків. Більш того, багато хто з експертів не виключає, що головним трендом на валютному ринку наступного року стане ревальвація національної валюти.

Враховуючи зміцнення гривні наприкінці 2009 року, аналітики не виключають, що ця тенденція отримає своє продовження в 2010-му. До кінця року курс нацвалюти може вирости до 7,5 грн./$.

На користь гривні піде притік більшого, ніж цього року, обсягу валюти з-за кордону. До України, за різними оцінками експертів, надійде до $5-8 млрд. прямих іноземних інвестицій, а також інших валютних коштів по фінансовому рахунку платіжного балансу. Наприклад, у «Конкорд Капітал» прогнозують приплив інвестицій у розмірі $5 млрд., в Phoenix Capital — $6,5 млрд. «Згідно наших оцінок, в 2009 році обсяг прямих іноземних інвестицій до України складе $4,3 млрд. У 2010 році даний показник небагато виросте — до $5,5 млрд.», — відзначає старший аналітик Astrum Investment Management Олексій Блінов.