Рада Криму сама призначить дату своїх виборів

Конституційний Суд визнав неконституційним визначення року проведення виборів до кримського парламенту у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції Криму, прийнятому Верховною Радою України.

Таке рішення оприлюднив голова КС Андрій СТРИЖАК, передає кореспондент УНІАН.

На думку КС, визначаючи при прийнятті закону час проведення виборів до представницького органу автономії, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію кримського парламенту.

«Фактично, Конституційний суд прийшов до висновку, що словосполучення, яке викладено у першому реченні, «які будуть проведені у 2010 році» - є складовою строку проведення виборів, тому зазначене словосполучення визнано неконституційним», - сказав на прес-конференції суддя-доповідач з цього питання Сергій ВДОВИЧЕНКО.

Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ прогнозує дискусію серед кримських депутатів щодо дати виборів.

«Один Господь Бог знає (коли будуть вибори). Буде Верховна Рада (АРК) визначатися. Напевно, буде непросте рішення. Обговорюватимемо», - сказав він.

У вересні 2008 року було ухвалено постанову ВР Криму про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років.

У березні 2009 року парламент країни ухвалив закон, який передбачає внесення змін до Конституції Криму в частині продовження терміну повноважень депутатів ВР автономії, при цьому обумовлюється, що дія закону не розповсюджується на нинішнє скликання, зміни набувають чинності після обрання нового складу парламенту республіки.

У червні кримські депутати звернулися до КСУ з проханням визнати неконституційним рішення ВР про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.