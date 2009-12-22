Всеросійський парад Перемоги у 2010 році пройде і в Севастополі

Чорноморський Флот Російської Федерації 9 травня 2010 року у Севастополі має намір взяти участь у «всеросійському параді» з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомив керуючий справами Президента РФ Володимир КОЖИН.

«Природно, парад готуватиметься силами і засобами Чорноморського Флоту Міністерства оборони РФ, який розміщено у Севастополі. Безумовно, українська влада буде поінформована про всі підготовчі заходи, і ми сподіваємося на найтіснішу співпрацю», - сказав КОЖИН у вівторок на прес-конференції в Москві, передає кореспондент УНІАН.

Він висловив переконання, що, навіть враховуючи певні складнощі у відносинах двох країн, День Перемоги буде відсвятковано спільно.

«Цей день настільки святий, настільки єдиний для всіх, що ні у кого навіть у думках не повинно з`явитися бажання якось його затьмарити... Це наша спільна перемога, і Україна першої прийняла удар на себе, і для неї це такий самий святий день, як для всієї Росії, для всіх країн колишнього Радянського Союзу», - сказав КОЖИН.

Він повідомив, що згідно з рішенням Президента РФ, загальноросійський парад перемоги пройде 9 травня 2010 року о 10.00 мск. «Це означає, що одномоментно о 10-й ранку за московським часу повномасштабні паради перемоги пройдуть в усіх містах-героях РФ, а саме: Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленськ, Мурманськ, Новоросійськ, Тула, Севастополь», - сказав КОЖІН.

За його словами, планується запросити усіх учасників війни на святкування 65-ї річниці Перемоги. Він додав, що на центральних площах буде створено спеціальні трибуни для гостей і ветеранів, а також великі світлодіодні екрани, на яких можна буде побачити звернення Президента РФ і парад у Москві.