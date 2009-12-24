Інкасаторська машина врізалась у легковик: є жертви

Одна людина загинула і дві дістали травми внаслідок зіткнення інкасаторського автомобіля з легковим на трасі Сімферополь – Феодосія в Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася в Сімферопольському районі у другій половині дня 23 грудня.

Автомобіль марки «Форд» зупинився, щоб повернути. Ззаду їхала інкасаторська машина марки «Хюндай». Вона врізалася в легковик.

Загинула 54-річна пасажирка «Форда». Двоє людей доставлено в лікарню.

Крім того, одна людина загинула і чотири травмовані внаслідок зіткнення двох автомобілів 23 грудня в Красноперекопському районі в Криму.