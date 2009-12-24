Медведєв: У Росії немає свого кандидата у президенти України

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що у РФ немає свого кандидата у президенти України.

У прямому ефірі програми "Підсумки року з Дмитром Медведєвим" на запитання, хто є російським кандидатам на виборах в Україні, він сказав: "Це, мабуть, Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, якщо виходити з того, що більша кількість своїх виступів стосовно української теми в мене були пов`язані з діями нинішнього Президента... Якщо говорити серйозно, в Росії немає, і не може бути там своїх кандидатів. Україна - це самостійна суверенна держава, де Президента визначить народ. Я впевнений, що він здатний розібратися і в політичних деклараціях, і в ході складної політичної боротьби, яка там іде, - там майже два десятки кандидатів".

МЕДВЕДЄВ запевнив, що РФ прийме будь-який вибір українського народу.

Він підкреслив: хотів би, щоб майбутній Президент України був би налаштований на розвиток "добрих, сердечних і братерських" відносин з РФ.

"Щоб російську мову не кривдили, щоб дозволяли розвиватися двостороннім контактам, щоб наші спільні економічні проекти розвивалися, щоб не було якогось дивного бажання вступити в якийсь іноземний військовий блок, який нервуватиме так чи інакше величезну кількість людей", - сказав він.

"Мені б хотілося, щоб було таке партнерство, і я дуже сподіваюся, що українці зроблять правильний вибір", - підкреслив президент Росії.