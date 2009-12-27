Росія та Україна планують 24 військові заходи на наступний рік

Проведення 24 заходів передбачено на 2010 рік планом співробітництва між збройними силами України та Росії, повідомляє прес-служба українського міністерства оборони.

13 заходів пройдуть в Україні та 11 – у РФ.

Серед найбільш важливих: проведення спільного військово-морського навчання “Фарватер миру-2010”, спільна участь у активаціях Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor, спільне тренування чергових сил з протиповітряної оборони, підготовка льотчиків корабельної авіації Військово-повітряних сил Росії на науково-дослідному комплексі корабельної авіації "Нитка" в Криму.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну в зриві тренувань російських льотчиків-палубників на тренажері в тренажерному комплексі авіації в місті Саки (Крим).

Коментуючи повідомлення про те, що російські льотчики не змогли вилетіти до Криму для проведення тренувань на полігоні, начальник прес-служби Генерального штабу України заявив, що пілоти Росії зможуть тренуватися на "Нитці" після подовження моторесурсу однієї із його систем. Інших проблем не існує.

Комплекс "Нитка" був створений у 1980-х роках для тренувань льотчиків палубної авіації ВМФ СРСР. Тренажер імітує палубу авіаносця, на яку повинні сідати літаки.