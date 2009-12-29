«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газового конденсату

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» виконало план 2009 року з видобутку газового конденсату на 107,38%, повідомила прес-служба компанії.

«Чорноморнафтогаз» в листопаді збільшив видобуток конденсату на 211 тонн у порівнянні з жовтнем, а в грудні – на 433 тонни.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій компанії знаходяться в управлінні «Нафтогазу».