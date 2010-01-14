Янукович відхрестився від «руки Кремля»: це все заказуха

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що у разі перемоги на президентських виборах не буде узгоджувати свої рішення з керівництвом Росії.

"Це все політичне базікання, яке ніколи не підтверджувалася справами. Я двічі був в уряді, я ні з ким не узгоджував питання, кого і куди призначати, окрім коаліції. Тобто з моїми політичними партнерами", - сказав Янукович в ефірі "Шустер Live" на запитання, чи буде він погоджувати призначення у владу з Кремлем.

"5 років пройшло, і, я думаю, український народ і на заході всі зрозуміли, що це була політична заказуха, політична технологія на виборах 2004 року. Вона передбачала такий тип боротьби зі мною", - сказав Янукович.

Також він сказав, що не має наміру розпускати парламент, якщо той буде нормально працювати. "У парламенту буде можливість вибрати собі шлях. Якщо він вибере шлях працювати і буде розглянута та програма, яка в мене вже готова, якщо в парламенті знайдеться політична воля її виконувати, звичайно, він буде працювати", - сказав Янукович.

"Ставити завдання розігнати парламент - це неправильно. Потрібно ставити завдання, як створити ефективну роботу парламенту і уряду", - додав він.

Українська правда