Ющенко назвав офшори, де лежать мільйони Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав офшори, куди Юлія ТИМОШЕНКО, за його твердженням, перерахувала кошти, і розповів про кримінальні справи, які раніше порушувалися проти неї.

«Слідство довело, що ТИМОШЕНКО неодноразово давала хабарі в особливо великих розмірах», - сказав ЮЩЕНКО.

Він заявив, шо хабарі ТИМОШЕНКО давала, зокрема, і колишньому прем’єр-міністрові Павлу ЛАЗАРЕНКУ за сприяння роботи компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ).

ЮЩЕНКО стверджує, що ЄЕСУ заробила на газі 2 млрд. 271 млн. 221 тис. доларів, з них 1 млрд. було перераховано в один із офшорних банків на тихоокеанському острові Науру, який знаходиться біля Соломонових островів.

«Довідково хочу сказати, що на цьому острові живе 11 тисяч осіб, і з України здійснюються платежі компанією, якою керувала ТИМОШЕНКО. При цьому вона показує, що на варениках живе: кафе, яке працює у Дніпропетровську - варенична, - одягає і взуває родину ТИМОШЕНКО», - сказав ЮЩЕНКО.

Він розповів, що в інший офшорний банк на острові Мен було перераховано ще понад 401 млн. доларів. «Хіба ця людина не може показати, як вона живе? Тут не одна шапка, яку вкрав ЯНУКОВИЧ. Тут, знаєте, декілька потягів треба, щоб таких шапок мати», - сказав ЮЩЕНКО.

На запитання, чому він у такому разі в 2005 році призначив ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром, ЮЩЕНКО відповів: «Ну, одну помилку можна допустити в житті?».

Президент підкреслив, що на той час він вважав, що всі кримінальні справи були надумані, але згодом пересвідчився: «маємо цілу кримінальну історію».

«Якщо ми злегковажимо, ми приведемо до влади самий махровий криміналітет. По об’єму корупції ЯНУКОВИЧ зі своїми шапками далеко відпочиває», - сказав ЮЩЕНКО.

ТИМОШЕНКО подала позов до Печерського районного суду Києва у зв’язку з поширенням ЮЩЕНКОМ звинувачень щодо її причетності до офшорних компаній, повідомила прес-служба БЮТ з посиланням на Андрія ПОРТНОВА - заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата в президенти.