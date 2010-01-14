Корти дитячої спортшколи в Керчі намагаються відбити у комерсантів

Вищий господарський суд України скасував рішення судів, які санкціонували передачу владою Керчі побутових споруд і тенісних кортів, які використовуються для тренувань вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, в оренду комерційній фірмі.

"Касаційна інстанція вказала на те, що закон містить заборону щодо передачі в оренду приміщень, обладнання, техніки позашкільних учбових закладів, і направила справу на новий розгляд", - повідомила прес-служба прокуратури Криму.

У законі вказано, що держполітика України у сфері позашкільної освіти спрямована на "збереження і розвиток мережі державних і комунальних учбових закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду", додало наглядове відомство.