Тимошенко запропонує Тігіпку півцарства?

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко готова запропонувати Сергію Тігіпку посаду прем`єра і половину міністерських посад. Як пише "Дело", натомість Тігіпко повинен закликати свого виборця голосувати в другому турі за лідера БЮТ.

Тимошенко має намір почати переговори з Тігіпком. Щоб отримати публічну підтримку і частину його електорату, вона запропонує Тігіпку посаду прем`єра, а на додачу квоту в 50% при формуванні уряду, пише видання з посиланням на джерело.

"На менше він (Тігіпко) не погодиться", - так, за словами джерела, радив Тимошенко її найближчий соратник Олександр Турчинов.

Розмова між ними відбулася пізно ввечері 17 лютого в готелі "Хайят", де розміщувався передвиборний штаб Тимошенко, зазначає газета.

За словами свідка бесіди, у найближчі дні Турчинов має намір підготувати угоду й направити її потенційному партнеру.

Як відомо, Тігіпко одразу ж після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів заявив, що збирається дотримуватися нейтралітету в другому турі президентських перегонів.

Однак соратники Тігіпка менш категоричні. Вони стверджують, що їхній лідер узяв паузу на 10-12 днів, щоб обміркувати всі можливі варіанти, пише видання.

У штабі Тимошенко не приховують розчарування заявами потенційного партнера.

Народний депутат від БЮТ Сергій Міщенко визнав, що в таких умовах посада прем`єра - це мінімальна ціна, яку потрібно платити Тігіпку за співпрацю.

"Йому зараз потрібно золоті гори обіцяти, інакше він і розмовляти не буде", - вважає Міщенко, повідомляє Українська правда