Молдавське судно розкололось навпіл у Чорному морі

150-метрове суховантажне судно, яке йшло під прапором Молдови, розкололось навпіл у Чорному морі, на підході до протоки Босфор, в умовах сильного шторму, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал Сі-ен-ен-Тюрк.

Судно сіло на мілину.

Турецька берегова служба змогла евакуювати на берег понад 20 чоловік, які знаходилися на борту судна, яке йшло порожнім з України.

У момент інциденту Босфорська протока була закрита для проходу суден у зв`язку з поганими погодними умовами.