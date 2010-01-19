Молдавське судно розкололось навпіл у Чорному морі
13:18, 19 січня 2010Крым
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150-метрове суховантажне судно, яке йшло під прапором Молдови, розкололось навпіл у Чорному морі, на підході до протоки Босфор, в умовах сильного шторму, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал Сі-ен-ен-Тюрк.
Судно сіло на мілину.
Турецька берегова служба змогла евакуювати на берег понад 20 чоловік, які знаходилися на борту судна, яке йшло порожнім з України.
У момент інциденту Босфорська протока була закрита для проходу суден у зв`язку з поганими погодними умовами.
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