У Криму більше крадуть, але менше вбивають

Кількість злочинів, скоєних у 2009 році на території кримської автономії, зросла на 15% до 22,8 тисяч, це сталося в основному за рахунок крадіжок, повідомила прес-служба прокуратури.

"Крадіжок зареєстровано на 69% більше, ніж у 2008-му. Це пов`язано з внесенням змін до законодавства про зменшення суми збитків, при якій настає кримінальна відповідальність", - йдеться у прес-релізі наглядового відомства.

А ось "деяке збільшення" розбоїв і грабежів прокуратура пов`язує "з кризовими явищами в економіці".

Є й позитивні моменти. В автономії за рік скоєно менше вбивств.