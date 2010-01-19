При Януковичі люстрації не буде - глава міськради Севастополя

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у разі обрання президентом України не проводитиме люстрації чиновників, вважає його однопартієць, голова міської ради Севастополя Валерій САРАТОВ.

«Ми обговорювали тему люстрації з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його останнього приїзду до Севастополя, і він сам мені сказав, що не повторить помилку, яку зробив Віктор ЮЩЕНКО, й не прибиратиме всіх тих людей, які працювали в якійсь іншій команді», - сказав САРАТОВ на прес-конференції в Севастополі.

«Я не говорю в даному випадку про КУНІЦИНА (Сергій КУНІЦИН - голова Севастопольської міської держадміністрації), я говорю взагалі, - акцентував САРАТОВ. - Тому слово «люстрація» стосовно того, що збирається робити ЯНУКОВИЧ, не годиться».

«Враховуючи той реальний різкий конфлікт, який існує між міською Партією регіонів, міською радою й міською адміністрацією», сказав САРАТОВ, «таке рішення все одно треба ухвалювати, оскільки так працювати не можна».

Водночас він не виключив, що найближчим часом «Блок Куніцина» може зробити заяву про підтримку ЯНУКОВИЧА. «Я не знаю планів «Блоку Куніцина», але, уявляючи собі вчинки, які Сергій Володимирович робив останні п`ять років, майже впевнений, що така заява найближчим часом з’явиться», - заявив голова міської ради.

Він нагадав, що КУНІЦИН на президентських виборах 2004 року підтримував ЯНУКОВИЧА.