БЮТ ініціюватиме створення заповідника на горі Клементьєва

Блок Юлії Тимошенко ініціюватиме на законодавчому рівні ухвалення рішення про привласнення статусу заповідника горі Клементьєва в Криму, що вважається «колискою радянської авіації», заявив депутат парламенту України з фракції БЮТ Сергій ВЄЛІЖАНСЬКИЙ.

«Зараз ми вивчаємо питання законності виділення районною владою землі на горі Клементьєва. Можу вже зараз повідомити, що ми будемо підтримувати рішення про створення там заповідника. Особисто я вважаю, що цю територію необхідно вивести з складу землі запасу і передати в землі загальнодержавного значення під контроль Кабінету міністрів України, щоб через рік-два там не почалася забудова різних споруд», - заявив заступник керівника кримського штабу кандидата в Президенти країни Юлії ТИМОШЕНКО ВЄЛІЖАНСЬКИЙ, повiдомила прес-служба.

Ранiше голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО доручив вивчити законність рішення влади Кіровського району про розпаювання і забудову земель на горі Клементьєва.

У Кіровській райдержадміністрації заявляють, що виділення землі проводиться законно і не викликало претензій з боку правоохоронних органів.

На горі Клементьєва починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

В наші дні на горі Клементьєва продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.