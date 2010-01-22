Оголосити гору Клементьєва об’єктом заповідного фонду пропонують у КПУ

Оголосити територію гори Клементьєва об’єктом природно-заповідного фонду України пропонують депутати Верховної Ради з фракції Компартії Марина Перестенко та Володимир Даниленко.

Проект постанови комуністів надійшов до парламенту.

"Землю на горі розпаювали та нові власники виставили ділянки на продаж, - заявили Перестенко та Даниленко. - Великою проблемою стає той факт, що у разі змінення рельєфу гори або початку будь якого будівництва, гора може втратити свої аеродинамічні властивості".

"З метою недопущення знищення унікального місця на планеті Земля" кабінету міністрів пропонується доручити "відповідним органам" підготувати і подати клопотання про оголошення території гори об’єктом природно-заповідного фонду держави.

Крім того, комуністи пропонують уряду розробити акти щодо формування держполітики у сфері розвитку авіації, планеризму та туризму на горі Клементьєва.

Кримським органам виконавчої влади та місцевого самоврядування Перестенко та Даниленко пропонують "припинити надання державних актів" на право власності на земельні ділянки на горі та "скасувати вже надані Кіровськими районними органами самоврядування".

На горі Клементьєва починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

В наші дні там продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО доручив вивчити законність рішення влади Кіровського району про розпаювання і забудову земель на горі Клементьєва.

У райдержадміністрації заявляють, що виділення держактів проводилося законно.