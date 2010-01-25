Депутат спалив свій паспорт після присвоєння Бандері звання героя

Депутат Ленінської районної ради Севастополя Костянтин ЗАРУДНЄВ (ПСПУ) у недiлю демонстративно спалив паспорт громадянина України, протестуючи проти присвоєння Степану Бандері звання героя країни.

ЗАРУДНЄВ заявив, що не «хоче бути громадянином країни, у якій фашистів нагороджують орденами».

Дійство відбувалося на площі Нахімова у присутності кількох десятків журналістів.

Перед тим, як підпалити паспорт і кинути його в урну, депутат відірвав від нього своє фото. ЗАРУДНЄВ сподівається колись вклеїти це фото у паспорт громадянина Криму.

Працівники міліцiї зафіксували те, що відбувалося, складений рапорт. Залишки паспорта вони дістали з урни і забрали із собою.