Депутат спалив свій паспорт після присвоєння Бандері звання героя
10:25, 25 січня 2010Крым
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Дійство відбувалося на площі Нахімова
Депутат Ленінської районної ради Севастополя Костянтин ЗАРУДНЄВ (ПСПУ) у недiлю демонстративно спалив паспорт громадянина України, протестуючи проти присвоєння Степану Бандері звання героя країни.
ЗАРУДНЄВ заявив, що не «хоче бути громадянином країни, у якій фашистів нагороджують орденами».
Дійство відбувалося на площі Нахімова у присутності кількох десятків журналістів.
Перед тим, як підпалити паспорт і кинути його в урну, депутат відірвав від нього своє фото. ЗАРУДНЄВ сподівається колись вклеїти це фото у паспорт громадянина Криму.
Працівники міліцiї зафіксували те, що відбувалося, складений рапорт. Залишки паспорта вони дістали з урни і забрали із собою.
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