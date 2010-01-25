Бійці МНС визволили з крижаного полону двох лебедів у Криму

Рятувальники надали допомогу двом лебедям, які примерзнули лапами до льоду на березі озера Сасик-Сиваш у західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Увечері в неділю до рятувальників звернулися жителі Криму з проханням визволити птиць з крижаного полону.

«Два молоді лебеді відірвалися від своїх досвідчених побратимів, що плавали в протоці. Парочка знаходилася на мілководді біля берега, де вода незабаром вкрилася льодом», - сказано в повідомленні.

Температура повітря була 16 градусів морозу, дув вітер. Температура води в озері була близько 2 градусів тепла.

Щоб визволити лебедів, рятувальники влаштували їм «ванни»: лили теплу воду на вмерзлі в лід лапи.

Євпаторійськi бійці говорять, що такий «пернатий» порятунок їм доводиться здійснювати вперше, відзначили в МНС.