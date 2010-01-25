Пенсійний фонд розраховує на Зурабова в погашенні боргу ЧФ

Головне управління Пенсійного фонду України в Севастополі розраховує на допомогу нового посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА в погашенні Будівельним управлінням Чорноморського флоту РФ заборгованості в розмірі понад 11 млн. грн., заявила начальник севастопольського відомства Тетяна КРАВЦОВА.

"Ми виграли у них апеляційний суд, і відновили їх у статусі банкрота. Вони сьогодні знову звертаються в апеляцію, затягують питання", - сказала КРАВЦОВА на нараді у понеділок.

Вона звернулася до голови адміністрації Сергія КУНІЦИНА з проханням підтримати лист Пенсійного фонду до посла.

"Оскільки ЗУРАБОВ колишній голова правління Пенсійного фонду РФ, а зараз він посол РФ, ми хотіли б звернутися до нього з листом за вашим підписом, щоб він нам усе-таки надав допомогу з погашення заборгованості", - сказала КРАВЦОВА.

Чиновник заявила, що 11 млн. грн. вистачило б, щоб "взагалі не затримували" графік виплати пенсій у Севастополі.

КУНІЦИН пообіцяв підписати листа.