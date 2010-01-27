Міністр курортів Криму отримав кримінальну справу за свій диплом

Прокурор Криму Владимир БОЙКО порушив кримінальну справу за фактом використання підробленого диплома про вищу освіту депутатом кримського парламенту Андрієм СУМЦОВИМ, який очолює міністерство курортів і туризму автономії.

«26 січня прокурор Криму порушив кримінальну справу за фактом використання підробленого диплома. Розслідування доручене органам внутрішніх справ», - повідомила телефоном УНІАН прес-секретар прокуратури автономії Наталія БОЯРКІНА.

Міліція Криму уточнює, що в лютому 2009 року СУМЦОВ перед призначенням на посаду міністра надав диплом про закінчення у 2006 році Київського національного університету імені Шевченка за фахом «правознавство» і присвоєння йому кваліфікації «магістр права».

Кримське управління МВС стверджує: документи, які б могли підтвердити факт навчання і отримання диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр права» СУМЦОВИМ в університеті Шевченка не знайдені, інформації, яка б підтверджувала видачу йому диплома серії KB № 27935296, у виші немає.

За інформацією міліції, в єдиній інформаційній базі даних Міністерства освіти і науки країни немає відомостей про диплом, виданий на ім`я СУМЦОВА, бланк до диплома на поліграфічному комбінаті «Україна» не виготовлявся.

У кримській міліції нагадують: вона попереджала голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА і керівника Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДУ про те, що СУМЦОВ не має вищої освіти, і на посаду міністра призначений незаконно. «З їх сторони, окрім звинувачень і претензій на адресу міліції, ніяких заходів не здійснювалося, що дає повну підставу після порушення кримінальної справи стосовно СУМЦОВА ставити питання про їх персональну відповідальність, тобто відставку», - йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МВС.