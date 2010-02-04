Справа про вибух п`ятиповерхівки: апеляційні скарги без задоволення, вирок без змін

Апеляційний суд Криму залишив без змін вирок трьом працівникам комунального підприємства у справі про вибух п`ятиповерхового багатоквартирного будинку в 2008 році в Євпаторії, внаслідок якого загинули 27 чоловік.

«Суд залишив апеляційні скарги без задоволення, вирок - без змін», - повідомив кореспонденту УНІАН телефоном захисник одного з засуджених Олег АНТОНЯН.

24 грудня 2008 року прогримів вибух в Євпаторії, по вулиці Некрасова, в будинку №67, в підвалі якого зберігалися балони з газом. Сталося часткове обвалення п`ятиповерхівки, загинули 27 чоловік.

У листопаді 2009 року Сімферопольський райсуд погодився з версією слідства про вибух газу і призначив начальнику і майстру комунального підприємства покарання у вигляді 6-ти і 7-ми років позбавлення волі, зварювальника засудив до 8-ми років ув‘язнення. Комунальники подали апеляцію.

Апеляцію АНТОНЯН будував на тому, що кваліфікація невірна. На думку адвоката, його підзахисного - зварювальника - засудили «тричі за одне і те саме».

«Йому поставили статтю 196 (Кримінального кодексу) - ненавмисне знищення чужого майна, що призвело до смерті людей і спричинення тяжких тілесних, але воно (покарання за статтею) дуже маленьке, до трьох років позбавлення волі, і йому додаткові (ще дві статті) зробили (вбивство з необережності, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження)», - сказав АНТОНЯН.

«На питання - вже навіть не причин вибуху, а правильної юридичної кваліфікації - закривають очі. Цією справою ніхто не хоче займатися», - вважає адвокат.

Захисник має намір звернутися до Верховного суду України.

«Обов`язково!», - підкреслив він.

Це саме збираються зробити адвокати двох інших комунальників, додав АНТОНЯН.