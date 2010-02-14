Автівку голови і секретаря виборчкомів спалили в Криму (фото)

Невідомі спалили у східному Криму автомобіль голови і секретаря виборчих комісій, які представляють кандидата на пост президента України Юлію ТИМОШЕНКО, стверджує її республіканський штаб.

«Сьогодні вночі, приблизно о 3-й годині, невідомі отруїли собаку і спалили автомобіль «Волга» подружжя Михайла КОЛОМІЙЦЕВА і Олени ГАММИ в Ленінському районі Криму», - йдеться в заяві.

За даними БЮТ, КОЛОМІЙЦЕВ є секретарем виборчкому №112, а його дружина - головою комісії №113.

Штаб пов`язує подію з їхньою діяльністю у виборчкомах щодо відстоювання «чесного вибору громадян в селі Чистопілля».

«Використання таких бандитських методів може свідчити про повернення лихих 1990-х», - вважає прес-служба кримського штабу ТИМОШЕНКО.

Село Чистопілля відноситься до округу №5. У кримській автономії створено 10 округів, 1237 дільниць.