Колишній керівник зовнішньої розвідки Німеччини міг роками передавати дані Росії чи Китаю

У Німеччині розгорається великий шпигунський скандал. Екс-голову Федеральної розвідувальної служби (BND), яка відповідає за зовнішню розвідку, затримали за підозрою у шпигунстві. 80-річного Августа Ганнінга можуть звинуватити у спробі державної зради та розголошенні державних таємниць, повідомила Федеральна прокуратура країни.
Ганнінг очолював відомство сім років – з 1998 по 2005 рік, а потім обіймав посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ ФРН.
У Баварії також затримали 64-річного Манфреда Д., який раніше керував офісом Ганнінга і продовжував працювати в BND до весни 2026 року. У прокуратурі уточнили, що з весни 2010 року він за гроші передавав колишньому начальнику суворо секретні документи служби. За даними німецьких ЗМІ, серед них були матеріали про ядерну програму Ірану та російську армію, а також інформація від іноземних партнерських спецслужб. Загалом Ганнінг отримав близько 2 тис. документів.
На користь якої саме країни вони могли працювати, офіційно поки що не повідомляється. Серед можливих версій називають Росію або Китай. The Guardian зазначає, що після звільнення зі служби Ганнінг надавав консультації у сфері безпеки та підтримував контакти в обох країнах, зокрема з державними структурами.
Журналісти пишуть, що у нього міг бути фінансовий мотив. За даними The Guardian, останніми роками Ганнінг мав серйозні фінансові проблеми, а частину його пенсії було заарештовано через наслідки банкрутства балтійського банку, до наглядової ради якого він входив.
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Нагадаємо, що минулого року у шпигунстві на користь Росії підозрювали депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Рінго Мюльманна. Він цікавився інформацією про постачання зброї для України та можливості протидії дронам.
А до того в Байроїті заарештували ймовірних російських агентів, які готували серію терактів. Підозрювані намагалися зібрати інформацію про американські військові бази на території Німеччини, а також готували атаки на військові транспортні маршрути в країні.