Долар відійшов від рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 7 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 7 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,95 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,91/44,96 грн/дол., а до євро - 50,61/50,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 6 жовтня зріс на 11 копійок і складав 45,36 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,74 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 6 копійок і становив 50,97 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,17 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,20 гривні за долар, а курс євро не змінився і складає 50,85 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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