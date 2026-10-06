ППО України укомплектована більш як на 75%: у Повітряних силах назвали головну проблему

Наразі найскладнішою проблемою для сил ППО є технологічні рішення.

Сили ППО в Україні недоукомплектовані на 25%. Про це розповів заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко під час засідання ТСК.

"Насправді масового некомплекту в нас зараз немає, тому що ми непогано провели кампанії по недопущенню, по переведенню пілотів або молодих людей в інші складові Сили оборони. Тому в нас відсоток укомплектованості понад 75%", – сказав Черевашенко.

Водночас він додав, що проблемою Сил ППО наразі є технологічні рішення, оскільки не вистачає саме засобів для боротьби з повітряними цілями. Після того як цю проблему буде вирішено, почнеться масштабування цих рішень, додав військовий.

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"Ми розуміємо, що велику кількість із наявних пілотів ми перекваліфікуємо в пілотів реактивних БПЛА-перехоплювачів. Ми розуміємо, що ми можемо швидко компенсувати чисельність тих, хто не зможе літати на реактивних дронах за рахунок колишніх пілотів, база даних яких в нас є. І ми вже починаємо цю роботу з ними щодо подальшого залучення до таких проєктів. Ну і ще розглядаємо декілька альтернативних варіантів, які б не хотів загалом розповідати", – додав Черевашенко.

Українські сили ППО: важливі новини

Раніше військовий експерт Павло Нарожний розповідав, що в Україні поступово покращується статистика протидії реактивним дронам. За його словами, це стало можливим завдяки засобам ЗРК. Втім, зазначив експерт, це рішення не може гарантувати стабільне збиття через залежність Києва від партнерів у питанні постачання ракет до таких засобів.

Водночас Ігор Луценко, військовослужбовець та екснардеп раніше заявив, що проблему реактивних "Шахедів" може бути вирішено вже в найближчі тижні чи місяці. Водночас він додав, що після цього Москва перейде до "нового сезону атак".

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