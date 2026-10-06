McDonald’s звинуватили у 'накручуванні' цін: справа дійшла до суду

Це не перший випадок, коли у США компанії звинувачують у незаконній координації цін за допомогою алгоритмів.

Проти McDonald’s подали позов до федерального суду Чикаго, США. Компанію звинувачують у незаконній координації цін у ресторанах мережі за допомогою системи ціноутворення на основі штучного інтелекту.

Як пише Reuters, позивачі стверджують, що компанія могла порушити американське антимонопольне законодавство, домовляючись із незалежними франчайзі про ціни за допомогою алгоритмів, навчених на непублічних даних.

Йдеться про систему, яка аналізує великі масиви інформації про продажі та може рекомендувати ресторанам оптимальні ціни. Система McDonald’s використовує алгоритми машинного навчання та постійно аналізує дані про мільйони щоденних транзакцій майже у 14 тисячах ресторанів мережі.

Відео дня

Саме використання такої системи стало основою претензій позивачів. Вони стверджують, що незалежні франчайзі повинні самостійно встановлювати ціни, а використання спільного алгоритму та даних може фактично призводити до координації цін між ресторанами.

"Незалежні підприємства повинні встановлювати ціни незалежно одне від одного", – йдеться у позові.

У McDonald’s назвали звинувачення "спекулятивними та такими, що не ґрунтуються на достатній інформації".

"Штучний інтелект не встановлює ціну на Біг Мак чи будь-яку іншу страву з меню", – йдеться у заяві компанії.

У McDonald’s також наголосили, що саме франчайзі ухвалюють рішення щодо цін, а використання інструментів, які рекомендують ціни та аналізують дані, є поширеною практикою в різних галузях.

Це не перший випадок, коли у США компанії звинувачують у незаконній координації цін за допомогою алгоритмів або штучного інтелекту. В останні роки були подані колективні позови щодо цін на готельні номери, оренду житла та інші товари й послуги.

Адвокат позивача Ларк Тернер заявив, що McDonald’s "використовує свої величезні масиви даних та систему франчайзингу, щоб витягувати з споживачів кожну копійку аж до останньої картоплинки фрі".

Як зазначено в позові, мешканець штату Іллінойс (позивач) має намір представляти інтереси групи, до якої можуть входити мільйони клієнтів McDonald’s.

McDonald’s - останні новини

McDonald's робить ставку на смажену курку, оскільки побоювання щодо здоров'я та зростання цін на яловичину змінюють харчові звички. Компанія заявила, що має намір збільшити свою частку на світовому ринку курятини ще на 1,5 процентних пункти до 2030 року.

Генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчинський заявив, що дорослі споживачі дедалі частіше обирають набори "Happy Meal", оскільки прийом препаратів ГПП-1 змушує їх уважніше ставитися до розміру порцій. В міру зростання популярності цих препаратів McDonald’s очікує зниження загального споживання калорій.

Вас також можуть зацікавити новини: