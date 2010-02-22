Нелегальну АЗС знайшли в Євпаторії

Автозаправну станцію, що працювала без документів, виявили в Євпаторії співробітники податкової міліції, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління.

"Складено протокол, згідно з яким вилучено більш як 36 тонн бензину різних марок і дизельне паливо на суму близько 270 тисяч гривень", - йдеться в прес-релізі.

Матеріали справи передадуть до суду.