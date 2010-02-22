Крим може встановлювати пільги щодо податку на прибуток

Верховна рада Криму, сільські і селищні ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо загальнодержавному податку на прибуток підприємств комунальної власності, якщо податок зараховується до їхніх бюджетів у рамках сум, які підлягають зарахуванню до них.

Таке рішення у понеділок оприлюднив Конституційний суд України по справі за поданням страхової компанії «Аванте» щодо офіційного трактування положень частини другої статті 1 закону «Про систему оподаткування» і статті 15 закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

Автори звернення просили КСУ роз`яснити положення законів у зв`язку з неоднозначним їх використовуванням судами загальної юрисдикції і органами державної податкової служби. Положення стосуються права ВР Криму і місцевих рад встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у рамках сум податку, які надходять до їхніх бюджетів.

Згідно з рішенням КСУ, Верховна рада Криму та місцеві ради мають право встановлювати пільги на підставі частини другої статті 1 закону про систему оподаткування.