Європарламент закрiпив за Україною право на заявку на членство в ЄС

Європейський парламент у четвер проголосував резолюцію щодо України, в якій, зокрема, міститься пункт про можливість Києва звернутися по членство в Європейському Союзі:

"Оскільки Україна є європейською державою, і відповідно до статті 49 Угоди про Європейський Союз, вона може попросити про членство в ЄС, як всі європейські країни, які віддані принципам свободи, демократії, поваги прав людини та засадничих свобод, а також верховенства права".

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, цим же документом Європарламент звертається до Ради ЄС з проханням надати Єврокомісії мандат для розробки дорожньої карти безвізового режиму для України:

"Підкреслюючи, що також був зроблений прогрес, існуючу угоду про спрощення візового режиму має бути переглянуто з довгостроковою перспективою. Закликаємо Раду ЄС надати Європейській комісії мандат переглянути цю угоду з українською владою з метою працювати над дорожньою картою безвізових поїздок для України".