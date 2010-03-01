Які надії покладають українці на нового президента (опитування)

Більше половини українців висловлюється за розширення повноважень президента, такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, посилаючись на результати проведеного телефонного опитування.

Майже половина українців (47,5%) пов`язує своє благополуччя і благополуччя своєї сім`ї з приходом нового президента. З них більше чверті (28,7%) відповіли на це питання «точно так», а 18,8% - «швидше так». Не пов`язують своє благополуччя з приходом нового президента 43,1% опитаних. З них більше чверті (28,2%) відповіли на це запитання «точно ні», а кожен шостий респондент (14,9%) – «швидше ні». Важко оцінити свої очікування 9,4%.

Більше половини громадян України (59,1%) вважає, що необхідно розширити повноваження Президента, посиливши тим самим його владу. Тільки кожен десятий респондент (10,7%) вважає, що повноваження президента, навпаки, слід урізувати, а 8,1% опитаних пропонують взагалі ліквідувати інститут президентства. Важко відповісти на дане питання 22,1% респондентів.

Переважна більшість українців (81,7%) вважають, що сьогодні країні потрібен технічний прем`єр-міністр, який проведе непопулярні економічні реформи для поліпшення економічної ситуації в майбутньому. З них упевнені, що країні потрібен точно технічний прем`єр, 68,4%, а відповідь «швидше технічний прем`єр» дали 13,3% респондентів. Дотримуються точки зору, що країні потрібен прем`єр-політик, який орієнтуватиметься на виборців і проводитиме популістську політику, спрямовану на отримання голосів на наступних виборах, 5,9% опитаних. З них 3,4% дали відповідь «швидше прем`єр-політик», 2,5% - «точно прем`єр-політик». Важко відповісти на це питання 12,4% громадян України.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Українці про нового президента і прем`єр-міністра» з 20 по 22 лютого 2010 року. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.