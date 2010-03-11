Автобус з 16 людьми звільнили зі снігового полону в Криму
10:00, 11 березня 2010Крым
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Негода не здає позицій
Автобус, в якому знаходилися 16 людей, звільнили рятувальники зі снігового затору в Криму, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.
ПАЗ застряг в Сімферопольському районі 10 березня.
Крим ось вже декілька днів живе в умовах штормового попередження.
9 березня в Сімферопольському районі бійці МНС звільнили зі снігового полону два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких знаходилися 47 осіб.
У четвер на горі Чатир-Даг зберігається загроза сходження снігової лавини.
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