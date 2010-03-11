Автобус з 16 людьми звільнили зі снігового полону в Криму

Автобус, в якому знаходилися 16 людей, звільнили рятувальники зі снігового затору в Криму, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.

ПАЗ застряг в Сімферопольському районі 10 березня.

Крим ось вже декілька днів живе в умовах штормового попередження.

9 березня в Сімферопольському районі бійці МНС звільнили зі снігового полону два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких знаходилися 47 осіб.

У четвер на горі Чатир-Даг зберігається загроза сходження снігової лавини.