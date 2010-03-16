Сушка білизни закінчилася опіком, а прогулянка - переломом хребта

Молодий чоловік зламав хребет, впавши з моста під час прогулянки у Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"Чоловік, прогулюючись мостом через залізничне полотно, впав з висоти 7-8 метрів", - говориться в прес-релізі.

Постраждалого доставлено до травматологічного відділення лікарні з діагнозом "перелом попереково-крижового відділу хребта".

У те ж відділення привезли жінку, на якій спалахнув синтетичний одяг під час сушки білизни над газовою плитою у Феодосії. Її стан оцінюється як тяжкий.