Сушка білизни закінчилася опіком, а прогулянка - переломом хребта
10:00, 16 березня 2010Крым
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Трагедії сталися у Феодосії
Молодий чоловік зламав хребет, впавши з моста під час прогулянки у Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
"Чоловік, прогулюючись мостом через залізничне полотно, впав з висоти 7-8 метрів", - говориться в прес-релізі.
Постраждалого доставлено до травматологічного відділення лікарні з діагнозом "перелом попереково-крижового відділу хребта".
У те ж відділення привезли жінку, на якій спалахнув синтетичний одяг під час сушки білизни над газовою плитою у Феодосії. Її стан оцінюється як тяжкий.
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