Сушка білизни закінчилася опіком, а прогулянка - переломом хребта

10:00, 16 березня 2010
Крым
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Трагедії сталися у Феодосії

Молодий чоловік зламав хребет, впавши з моста під час прогулянки у Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

"Чоловік, прогулюючись мостом через залізничне полотно, впав з висоти 7-8 метрів", - говориться в прес-релізі. 

Постраждалого доставлено до травматологічного відділення лікарні з діагнозом "перелом попереково-крижового відділу хребта". 

У те ж відділення привезли жінку, на якій спалахнув синтетичний одяг під час сушки білизни над газовою плитою у Феодосії. Її стан оцінюється як тяжкий.

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