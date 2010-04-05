Рух потягів через перегін Вадим-Армянськ відновлено. Знайшли 600 мін

Рух транспорту через перегін “Вадим-Армянськ”, який обмежили у суботу через виявлення великої кількісті боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, відновлено. Роботи по вилученню мін завершені.

"З 3 по 4 квітня було вилучено та вивезено на безпечну відстань від залізниці 619 мінометних мін. Рух потягів по дільниці відновлено", - йдеться у повідомленні українського МНС.

До робіт залучили рятувальників Херсонщини та Криму.

Знищення боєприпасів заплановано на понеділок.

Боєприпаси поблизу села Червоний чабан знайшли жителі Херсонської області на відстані 1,5 метрів від одноколійної залізничної насипі.

Перегін “Вадим-Армянськ” тимчасово закрили, пасажирські потяги направляли по об’їзному маршрутові, повідомила у суботу прес-служба “Укрзалізниці”.