Затонулий корвет нашкодив в Донузлаві на сотні тисяч

Збитки озеру Донузлав у Криму, заподіяні внаслідок затоплення під час розбирання на металобрухт списаного корвета, оцінюються в 843 тисячі гривень, заявило міністерство охорони довкілля України.

«Наслідком (затоплення) стало забруднення поверхні озера загальною площею 5500 квадратних метрів. Розраховані збитки за забруднення нафтопродуктами водного середовища, які склали 843 тис. 350 грн.», - йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на його офіційному сайті.

Фахівці підготували «претензію про відшкодування збитків».

Судно «Ізмаїл» як металобрухт чорних і кольорових металів належить компанії, що знаходиться в Дніпропетровську, заявляє мінприроди.

28 березня корвет затонув під час демонтажу агрегатів, який проводили працівники дніпропетровської фірми в районі військового містечка в селищі Новоозерне.

1 квітня заступник директора з наукової роботи Інституту біології південних морів національної Академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ заявив, що витік вод з нафтопродуктами із судна може «серйозно ускладнити екологічну ситуацію» в районі Донузлава.

2 квітня кримське управління МНС повідомило, що загрози для екології акваторії Чорного моря і озера Донузлав немає. Місце затоплення корвета оброблене абсорбентом. Екологічні чиновники ведуть моніторинг ситуації.

Донузлав є найглибшим озером на Кримському півострові. Його площа становить 48 квадратних кілометрів.