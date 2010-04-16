У Севастополі знищили пам`ятну дошку українській співачці
10:05, 16 квітня 2010Крым
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Провисіла вона недовго
У центрі Севастополя невідомі зірвали і розтрощили пам`ятну дошку українській співачці, народній артистці УРСР Оксані ПЕТРУСЕНКО.
Як передає УНІАН, дошку уродженці Севастополя встановили і урочисто відкрили на будівлі російського академічного драматичного театру імені Луначарського у лютому на честь 110-річчя від дня народження співачки.
Міліція Севастополя веде пошук людей, які зірвали дошку.
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