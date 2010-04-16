У Севастополі знищили пам`ятну дошку українській співачці

Провисіла вона недовго

У центрі Севастополя невідомі зірвали і розтрощили пам`ятну дошку українській співачці, народній артистці УРСР Оксані ПЕТРУСЕНКО. Як передає УНІАН, дошку уродженці Севастополя встановили і урочисто відкрили на будівлі російського академічного драматичного театру імені Луначарського у лютому на честь 110-річчя від дня народження співачки. Міліція Севастополя веде пошук людей, які зірвали дошку.

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