Рада припинила депутатські повноваження прем`єра Криму

"За" 344 із 412 нардепів

Верховна рада України достроково припинила повноваження депутатів парламенту країни з фракції Партії регіонів - голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ і його першого заступника Павла БУРЛАКОВА. Рішення прийняті на засіданні в п`ятницю. "За" проголосували 344 із 412 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. ДЖАРТИ призначено кримським прем`єром 17 березня, БУРЛАКОВА - першим віце-прем`єром 19 березня. Вони написали заяви про складання повноважень нардепів.

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