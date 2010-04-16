72% українців незадоволені якістю медобслуговування (опитування)

Більшість українців висловлюються за необхідність проведення реформи охорони здоров`я і впровадження страхової медицини, такого висновку дійшли експерти Київського інституту проблем управління імені Горшеніна за результатами всеукраїнського дослідження громадської думки.

Переважна більшість громадян України (92,3%) вважають, що країні потрібна реформа системи охорони здоров`я. Протилежну думку мають лише 3,1% опитаних. 4,6% було важко з відповіддю на питання.

41,4% українеців вважає, що медицина в державі повинна бути страховою. Більше чверті громадян (28,7%) висловили думку, що медицина повинна бути безплатною державною, а 22,6% виступають за те, щоб була і державна безплатна медицина, і приватна платна. Іншою хотіли б бачити медицину в Україні 2,1% респондентів. 5,2% було важко відповісти на питання.

39,4% українців оцінює стан свого здоров`я як задовільний. Менше чверті опитаних (24,1%) заявили, що мають хороше здоров`я. Майже кожен п`ятий (21,8%) відповів, що здоров`я у нього слабке. Оцінюють стан як «дуже слабкий» 9,7% громадян, 4,2% - як «дуже хороший». Важко дати оцінку 0,8% респондентів.

Більшість українців - 72% - незадоволені якістю медичного обслуговування, яке одержують. З них відповідь «повністю незадоволений» дали 36,7%, «скоріше незадоволений» - 35,3%. Чверть опитаних (25,4%) цілком влаштовує якість медобслуговування. З них майже кожен п`ятий (19%) відповів, що якістю він «скоріше задоволений», 6,4% опитаних заявили, що «повністю задоволені». Важко з відповіддю - 2,6% респондентів.

Телефонне опитування на тему «Проблеми охорони здоров`я в Україні» проводився Інститутом Горшеніна 12-14 квітня. Згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.