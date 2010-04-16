100 тисяч георгіївських стрічок роздадуть у Севастополі

Сто тисяч георгіївських стрічок мають намір розповсюдити в Севастополі з 24 квітня по 9 травня активісти громадської організації «Севастопольський інформаційний центр розвитку туризму».

В першу чергу стрічки отримають ветеранські організації, музеї, тематика яких пов`язана з Великою Вітчизняною війною, і журналісти.

Георгіївська стрічка - біколор чорного і помаранчевого кольорів. Чорний колір означає дим, помаранчевий - полум`я. Свою історію стрічка веде від стрічки до ордена Георгія Победоносця, заснованого у XVIII столітті російською імператрицею Катериною II. Стрічка з невеликими змінами увійшла до нагородної системи СРСР як «Гвардійська стрічка» - знак особливої відзнаки солдата.

Акцію «Георгіївська стрічка», присвячену святкуванню Дня Перемоги, ініціювали в Москві в 2005 році. За п`ять років по всьому світу було поширено понад 55 мільйонів стрічок. Про підтримку акції заявили не тільки у країнах СНД, але й у далекому зарубіжжі - у Великій Британії, США, Мексиці, Туреччині, Аргентині, Нідерландах, Китаї, Ісландії, ПАР, Греції, В`єтнамі.

24 квітня в Севастополі про початок акції «Георгіївська стрічка» і її історію сповістять гучномовці, розташовані по кільцю міста.

24-25 квітня волонтери вручать водіям громадського транспорту стрічки з написом «65 років Великої Перемоги місто-герой Севастополь».

1-9 травня севастопольці зможуть отримати стрічки в районі Алеї міст-героїв.

Також «Севастопольський інформаційний центр розвитку туризму» збирається передати стрічки радам ветеранів Одеси, Керчі та Феодосії.