Прокуратура порушила справу щодо мільйонів «Артеку»

Прокуратура Криму на підставі зібраних співробітниками Контрольно-ревізійного управління матеріалів порушила кримінальну справу за фактом нецільового використання посадовцями міжнародного дитячого центру «Артек» 10 млн. грн. бюджетних коштів.

«Дії управлінців «Артека» кваліфіковані за статтею «порушення законодавства про бюджетну систему України», - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними наглядового відомства, посадовці «за рахунок бюджетних коштів погашали комерційний кредит на суму понад 7 млн. грн., узятий у 2007 році на особисті потреби».

Прокуратура разом зі співробітниками КРУ продовжує перевірки використання коштів, що виділяються на функціонування дитячої оздоровниці у Великій Ялті.

УНІАН звернувся до керівника інформаційної служби «Артека» Олени МЕХ. Вона заявила про підготовку офіційного коментарю до повідомлення прокуратури.

Нагадаємо, у січні кримська міліція розповсюдила заяву про те, що правоохоронці Ялти задокументували факт нецільового використання «Артеком» 10 млн. грн.

Прес-служба «Артека» у відповідь заявила, що гроші були використані «за цільовим призначенням відповідно до паспорта бюджетної програми, наказу міністерства фінансів України і розпорядження органу управління».