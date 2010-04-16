Уряд Криму має намір звільнити пляжі від самобудів

Рада міністрів Криму перевірить документацію зведених на території пляжів споруд і вживатиме заходи для знесення незаконних будов, заявив віце-прем`єр автономії Георгій ПСАРЬОВ.

«Щоб знести малі архітектурні форми, які знаходяться на бунах, судового рішення не потрібно - достатньо направити розпорядження кримському протизсувному управлінню й місцевим органам влади. Якщо будова капітальна, справа передаватиметься до прокуратури, потім буде судовий розгляд», - цитує ПСАРЬОВА урядова прес-служба.

Урядовець також повідомив, що Радмін має намір боротися з орендарями комунальних пляжів, які беруть із курортників гроші за прохід до моря.

«Брати плату за надання послуг, приміром, оренду шезлонгів, - це нормально, але вхід на пляж має бути безкоштовний, а шезлонги не повинні займати всю територію пляжу», - заявив ПСАРЬОВ.

Згідно із законом, плату на пляжах можна брати за додаткові зручності: прокат тапчана, парасольки тощо. Знаючи про це, підприємці в Криму пишуть на чеках - «послуги пляжу», хоча фактично гроші беруться за ті зручності, які в будь-якому випадку повинні бути (ногомийка, туалет, медпункт). За прокат лежака або парасольки відпочивальникам доводиться платити окремо.