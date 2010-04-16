Депутат пропонує вести рубль як валюту в Криму нарівні з гривнею

Депутат Держдуми РФ («Єдина Росія») Віктор ВОДОЛАЦЬКИЙ пропонує вести російський рубль нарівні з українською гривнею як платіжну валюту в Криму.

«Багато людей - сотні тисяч - приїжджають відпочивати до Криму і мають постійні проблеми з обміном валюти», - відзначив депутат на зустрічі з делегацією групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків з РФ, передає УНІАН.

За словами ВОДОЛАЦЬКОГО, російський рубль міг би бути «хоча б в літній час в обігу на території Криму, так само, як і українська гривня».

Він також вважає, що необхідно збільшити кількість пропускних пунктів на українсько-російському кордоні, щоб не скупчувалися черги, особливо у курортний сезон, коли багато росіян їдуть на відпочинок до Криму. На його думку, ці незручності призвели до того, що мешканці РФ почали їздити відпочивати до інших країн.