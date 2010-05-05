Януковича просять пояснити Джарти, що Севастополь - українське місто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і правоохоронні органи мають прореагувати на заяву голови уряду Криму Василя ДЖАРТИ про те, що Севастополь не є українським місто, вважає заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

"На заяву повинні одразу реагувати як мінімум Президент України, який рекомендував призначити ДЖАРТИ керівником уряду Криму, а як максимум - правоохоронні органи", - сказав ТОМЕНКО УНІАН.

ДЖАРТИ заявив агенції "РИА Новости": "Погодьтеся, не можна сказати, що Севастополь - це українське місто. Його споконвіків називали російським містом, містом російської слави. І ми повинні пишатися, що там знаходиться російський Чорноморський флот".

ТОМЕНКО наголосив, що подібні вислови є прямим порушенням статті 2 Конституції, яка передбачає, що "територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою".

Віце-спікер додав, що стаття 17 Конституції передбачає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави і справою всього народу.

"Якщо допустити, що урядовець робив таку заяву, виходячи з того, що у Севастополі розмовляють російською мовою, або що він пов’язаний з російською історією, то тоді я не здивуюся, що найближчим часом хтось із нинішніх висопосадовців заявить, що Макіївка або Донецьк також є російськими містами", - сказав ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, ЯНУКОВИЧ має змусити чиновників реалізовувати повноваження, які них покладені, а не "загравати перед Росією і бавитися у політичні ігри".