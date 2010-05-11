Керч має намір оздоровити вісім тисяч дітей

Близько восьми тисяч дітей планує оздоровити в таборах в Керчі влада міста, в регіоні працюватимуть тридцять вісім літніх оздоровчих закладів, повідомив головний фахівець інформаційно-аналітичного відділу керченської міськради Сергій КУРІН.

"За літо планується оздоровити близько 8 тисяч чоловік, що складає 78% від загальної кількості дітей у віці від 7 до 17 років. З бюджету міста на 2010 рік на оздоровчу кампанію планується виділити 1 мільйон 99,5 тисяч гривень. Також планується залучити 60 тисяч гривень позабюджетних засобів", - говориться в прес-релізі.

Мер Керчі доручив фінуправлінню збільшити "вартість живлення на дитячих майданчиках до 12 гривень".

Поки вартість сніданку і обіду вагається від 6 до 9 гривень.