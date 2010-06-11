Севастополь виділився: в Україні - дефляція, а у нього - інфляція

У травні проти квітня у всіх областях України, а також у Києві зафіксована дефляція, при цьому в Севастополі – інфляція 1,3%, повідомляє офіційний сайт державного комітету статистики.

За даними держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками травня стали Миколаївська, Полтавська області – дефляція 0,9%, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська і Чернівецька області – дефляція 0,8%.

З початку року (травень 2010 року проти грудня 2009 року) у всіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі – на 7,3%, АР Крим – 5,4%, Києві – 4,7%, Одеській і Львівській областях – 4,4%. Найменше ціни зросли в Чернігівській – 2,1%, Волинській – 2,3%, Рівненській і Тернопільській областях – 2,4%.

Лідерами зниження цін на продукти харчування і безалкогольні напої в травні стали: Чернігівська область – 2,5% (з початку року – зростання 2,5%), Кіровоградська область – 2,2% (зростання 4,4%) і Миколаївська область – 2% (зростання 5,7%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в травні проти квітня найбільше подорожчали у Львівській області – 1,5% (з початку року – зростання 6,7%), Запорізькій і Волинській областях – 1,1% (зростання 7,7% і 6,6% відповідно). В Одеській (зростання 7%), Тернопільській (зростання 6,4%) і Чернівецькій областях (зростання 5,5%) ціни в травні залишилися без змін, у Києві знизилися на 0,1% (з початку року – зростання 5,8%).

Ціни на одяг і взуття в травні найбільше зросли в Херсонській області – на 0,5% (з початку року – зростання 1,7%), у Києві (з початку року – зростання 1,1%), Полтавській (зростання 1,8%), Житомирській (зростання 1,7%) і Харківській (зниження 0,5%) областях – на 0,4%. У Львівській, Миколаївській і Чернівецькій областях і Севастополі зафіксовано зниження цін у середньому на 0,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні до квітня найбільше подорожчали в Севастополі – на 14,5% (з початку року – зростання 25,1%), Рівненській області (зростання 3,8%) – 0,5%, Миколаївській (зростання 2,9%) і Чернігівській (зростання 0,2%) областях – на 0,4%. При цьому в Житомирській (зростання 0,7%), Дніпропетровській (зниження 6,4%), Івано-Франківській (зростання 0,6%) областях у травні проти квітня спостерігалося зниження цін у середньому на 1%.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в травні ц.р. до квітня найбільше зросли в Чернігівській і Одеській областях – на 0,7% (зростання 0,1%) і 0,5% (зростання 0,7%) відповідно, при цьому в одинадцяти областях України і Севастополі ціни знизилися в середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в травні стали Луганська область – 1,5% (з початку року – зростання 4,2%) і Київ – 1,4% (зростання 4,8%). У п`яти областях країни спостерігалося зниження цін в середньому на 2,9%, найбільше в Донецькій області – на 0,3% (з початку року – зростання на 2%).

Ціни в транспорті у травні проти квітня найбільше зросли в Чернівецькій – 6,2% (зростання 12,1%), Чернігівській – 1,4% (зростання 4,9%) і Рівненській областях – 1,1% (зростання 6,1%), у Волинській області і Севастополі зафіксовано зниження цін на 0,5% (зростання 3,3% і 4% відповідно).

Ціни на послуги зв`язку в травні ц.р. проти квітня зросли, в основному, в Львівській – 0,2% (зниження 7,7%), Дніпропетровській – 0,1% (зниження 8%) областях. У 17 областях і Києві в травні ц.р. проти квітня зафіксовано зниження цін у середньому на 0,3%.

Ціни у сфері відпочинку і культури в травні проти квітня найбільше зросли в Києві – 0,7% (з початку року – зростання 0,7%). Водночас, в 20 областях України і Севастополі в травні ц.р. проти квітня зафіксовано зниження цін у цій сфері.

Вартість освіти в травні до квітня збільшилася, в основному, в Севастополі – 2,5% (зростання 3%), Києві та Миколаївській області – 0,5% (зростання 0,7% і зниження 2,2% відповідно), у Волинській, Київській і Херсонській областях – знизилася на 0,1% (зростання 0,2%, зниження 0,1% і зростання 1,5% відповідно).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні до квітня найбільше зросла в Севастополі – на 3,4% (з початку року – зростання 5,1%), Дніпропетровській – на 1,8% (зростання 3,6%) і Донецькій областях – 1,5% (зростання 3,3%), найменше в Черкаській і Київській областях – на 0,1% (зростання 3,4% і 1,8% відповідно), у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській і Чернівецькій областях ціни не змінилися.