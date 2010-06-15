Крим розподілив на розвиток 500 млн. грн. субвенцій з бюджету

Рада міністрів Криму розподілила 500 млн. грн., які регіон одержить цього року на соціально-економічний розвиток автономії як субвенцію з державного бюджету України.

«Кабінет міністрів України вперше за останні 10 років виділив Криму таку велику суму на розвиток», - йдеться у повідомленні прес-служби уряду автономії.

Більш як 150 млн. грн. буде спрямовано на ремонт доріг і вулиць загальною протяжністю 47 км.

99 млн. грн. підуть на придбання 144 одиниць техніки для комунальної підприємств.

44,3 млн. грн. передбачається спрямувати на рекультивацію полігону твердих побутових відходів у Гаспрі.

27 млн. грн. буде витрачено на будівництво нової тролейбусної лінії в Сімферополі завдовжки 9 км, 15 млн. грн. - на реконструкцію міського каналізаційного колектора.

10 млн. грн. буде виділено на захист Лівадійського палацу від зсувів, 2 млн. грн. - на реставрацію будинку-музею Чехова в Ялті. Впорядкування території будинку-музею Волошина у Коктебелі і будівництво нового сховища для музейних фондів коштуватимуть майже 3 млн. грн.

6,2 млн. грн. передбачено на будівництво Будинку для немовлят в Сімферополі на 100 місць, 11,7 млн. грн. - на реконструкцію республіканського онкодиспансера з установкою нового обладнання.

Передбачені також кошти на будівництво 24 нових котельних при школах, дитячих садках, лікарнях у регіонах Криму, ремонт і газифікація дошкільних і середньоосвітніх навчальних закладів.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що незабаром регіон одержить ще 100 млн. грн. субвенції «по лінії» міністерства житлово-комунального господарства України.