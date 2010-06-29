Поховання середньовіччя знайшли на кіностудії у Криму після дощів
16:07, 29 червня 2010Крым
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Працюють фахівці
Християнське поховання, ймовірно, середньовічного періоду виявлено після дощу на території кіностудії на Полікуровському пагорбі в Ялті.
«Під час дощів зсунувся камінь, під яким знайдено черепи і кістки людей», - повідомила ялтинська міліція, до якої днями звернувся працівник кіностудії.
Представники слідчо-оперативної групи, у тому числі науковці, виїжджали на кіностудію. Вони, за даними міліціонерів, встановили, що знахідка - «поховання ранніх християн VI-X століть».
В той же час, прес-аташе ялтинської кіностудії Ольга ВОЛОДЧЕНКО повідомила УНІАН-Крим: дата поховань поки що не відома.
«Виявлено останки. Століття буде з`ясовано після розкопок», - сказала ВОЛОДЧЕНКО телефоном.
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