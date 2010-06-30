ЗМІ: на ювілей Януковича в Криму чекають Медведєва та 6 літаків з РФ

На день народження президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може приїхати його колега з Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, повідомило газеті "Сегодня" джерело в російському консульстві.

Як пише видання, ЯНУКОВИЧ планує 10 липня піти у відпустку і приїхати на одну з державних дач у Криму.

За словами голови парламенту Володимира КОНСТАНТИНОВА, саме 10 липня ЯНУКОВИЧ відсвяткує в Криму своє 60-річчя (день народження у нього 9 липня).

За інформацією джерела в російському консульстві, на ювілей президента може приїхати Д.МЕДВЕДЄВ: "Чекаємо 6 літерних літаків з Росії до Криму на день народження ЯНУКОВИЧА".

Водночас офіційно цю інформацію не коментують ні в адміністрації президента, ні в посольстві РФ. Інтригою залишається і те, яку саме дачу для відпочинку обере ЯНУКОВИЧ: це може бути будь-яка з чотирьох державних дач у Мухалатці чи фороська "Зоря", пише газета.