Скільки може взяти партія влади на місцевих виборах в Україні (прогноз)

Партія регіонів на найближчих виборах до місцевих органів влади може взяти від 30% на заході України до 70% у Криму, прогнозує заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Експерт заявляє, що завданням для губернаторів на майбутніх виборах є отримання більшості в місцевих радах.

«Партія регіонів збудувала жорстку центральну вертикаль влади, на черзі - місцева влада. Губернаторам поставлено завдання: одержати більшість у місцевих радах усіх рівнів, що практично означає добитися на виборах показника в 60-70%», - зазначив ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, проти деяких губернаторів розгорнено «чорні» піар-кампанії, чиниться протидія з боку місцевих еліт, саботуються вказівки.

«Найбільш серйозний місцевий опір відбувається на заході України, де електоральна підтримка Партії регіонів традиційно слабка. Зокрема, голові Львівської ОДА Василю ГОРБАЛЮ довелося відстоювати команду з київських однодумців, долаючи опір і саботаж усередині регіону. Якщо в Криму, де підтримка «регіоналів» сильна, на виборах мають намір боротися за 70% результат, то на Львівщині великим успіхом був би показник у 30-40%», - вважає ГОЛОБУЦЬКИЙ.